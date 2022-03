Piatto a base di formaggio fuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto a base di formaggio fuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONDUTA

Significato/Curiosita : Piatto a base di formaggio fuso

Sarda) è un piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio, miele (o zucchero) come condimento. in italiano, il nome del piatto al singolare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fonduta (disambigua). la fonduta o fondue è uno dei piatti nazionali e tipici della svizzera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con piatto; base; formaggio; fuso; Un piatto di carne a listarelle; Un piatto per il dessert; Il piatto di carne cruda con grana; Risi e : piatto veneto; Ortaggi alla base del ketchup; Cocktail a base di vodka; Indossato nel base ball e nella boxe; Aiuta base ttoni e Manetta nei gialli a fumetti; Quella di Recco è farcita con formaggio cremoso; Un formaggio svizzero; Un formaggio rivestito di paraffina rossa; __ cavallo: formaggio ; Diffuso antivirus per PC; Pianta dalla quale si crea l infuso Karkadè; Diffuso marchio di carta assorbente e igienica; Il lag da cambiamento di fuso orario; Cerca nelle Definizioni