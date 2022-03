Pianta grassa con innumerevoli proprietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta grassa con innumerevoli proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALOE VERA

Significato/Curiosita : Pianta grassa con innumerevoli proprieta

Una pianta mellifera e si può ottenere del miele in alcune zone dove l'origano è molto diffuso. vale la stessa cosa per la maggiorana, ma la pianta è più...

aloe vera (l.) burm.f. è una pianta succulenta della famiglia delle asphodelaceae, che predilige i climi caldi e secchi. è una pianta succulenta perenne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

