Il palazzo del trono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palazzo del trono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGGIA

Significato/Curiosita : Il palazzo del trono

La sala del trono è una stanza, spesso un salone, situata nella residenza ufficiale del sovrano, che sia questa un palazzo o un castello fortificato, in...

Conflitto. nel 1997 il complesso della reggia di caserta venne dichiarato dall'unesco patrimonio dell'umanità. la reggia di caserta è ubicata presso l'estremità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

