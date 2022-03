L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SNORKELING

Significato/Curiosita : L osservazione del fondo marino con maschera e boccaglio

Con il termine snorkeling si intende il nuotare in superficie (poche decine di centimetri) utilizzando il boccaglio o aeratore (in inglese: snorkel), con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con osservazione; fondo; marino; maschera; boccaglio; Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; Principio d'osservazione ; La lastrina per l'osservazione al microscopio; L'osservazione del territorio per mezzo di satelliti; Il portiere la effettua da fondo campo; In fondo alla scatola; Quelli del fondo stradale impediscono la circolazione; Sono cordiali in fondo alle email; Grosso pesce marino ; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino ; Animale marino detto anche anemone di mare; Mammifero marino ... discepolo di un politico; La maschera veneziana della commedia dell arte; Un giustiziere maschera to; Un utile maschera ; Li filtra una speciale maschera ; Adopera il boccaglio ; Usa il boccaglio ;