Nera nuvola carica di pioggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nera nuvola carica di pioggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NEMBO

Significato/Curiosita : Nera nuvola carica di pioggia

Dell'artificio vi è una carica d'apertura, realizzata con polvere nera o analoga miscela esplodente. la deflagrazione di tale carica è provocata da una spoletta...

Il 183º reggimento paracadutisti "nembo" è un reparto aviotrasportato dell'esercito italiano, inquadrato nella brigata paracadutisti "folgore". il reggimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

