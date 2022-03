Meritevoli di ricompensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meritevoli di ricompensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DEGNI

Significato/Curiosita : Meritevoli di ricompensa

L'obbligo di non accettare onorificenze da parte di altri paesi per quanto si siano resi presso di essi meritevoli. il concetto è quello di "non avere...

Giovanni degni (roma, 28 settembre 1900 – roma, 2 novembre 1975) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo mediano. era un mediano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

