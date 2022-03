L incontro in cui un autore scrive dediche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incontro in cui un autore scrive dediche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FIRMACOPIE

Significato/Curiosita : L incontro in cui un autore scrive dediche

Capelli scrive varie canzoni per tony dallara (uscite su 45 giri), fra cui "poesia sui fiori","lei nell'anima" in collaborazione con il musicista e autore delle...

Hilary duff durante un firmacopie nel 2010 per il suo libro elixir... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

