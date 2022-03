Imposte che anticamente si pagavano alla Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposte che anticamente si pagavano alla Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECIME

Significato/Curiosita : Imposte che anticamente si pagavano alla chiesa

Erano ammessi soltanto coloro che pagavano le tasse pubbliche e perciò esclusi proletari o nullatenenti. si calcola che ai tempi il popolo linarese fosse...

Controversie sulle decime quando il popolo cerca di evadere il pagamento mentre altri cercavano di appropriarsi di queste entrate. le decime medioevali erano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

