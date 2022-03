Grandi uccelli acquatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi uccelli acquatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORMORANI

Significato/Curiosita : Grandi uccelli acquatici

Identificati i più grandi uccelli acquatici della famiglia degli anatidi, comunemente chiamati "cigni" in italiano; questi uccelli sono facilmente riconoscibili...

Sentono tranquilli e ben protetti, i cormorani danno inizio alle parate nuziali. grazie alle ali possenti, i cormorani possono compiere ogni giorno spostamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

grandi magazzini portuali; La grandi di Casomai; Virna __ fra le grandi del cinema; grandi asciugamani da spiaggia; Cibo per gli uccelli ni; uccelli gorgheggianti; Gli uccelli come i cenerini; Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera; Scivolo da parchi acquatici ; Comuni uccelli acquatici ; Un importante famiglia di uccelli acquatici ; I cetacei di certi parchi di divertimento acquatici ;