Lo formano i soci di una SpA - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : AZIONARIATO

Significato/Curiosita : Lo formano i soci di una spa

Formato inizialmente da 18 soci, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che comprendeva complessivamente 186 punti vendita: i collaboratori ammontavano...

Una società ad azionariato diffuso ( in acronimo s.a.d., in lingua inglese public company) è un'impresa che suddivide il proprio capitale sociale tra...

