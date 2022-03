Fanno parte degli esami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno parte degli esami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORALI

Significato/Curiosita : Fanno parte degli esami

Stai cercando altri significati, vedi notte prima degli esami (disambigua). notte prima degli esami è una commedia italiana, diretto da fausto brizzi...

Gli anticoagulanti orali diretti o doac dall'inglese direct-acting oral anticoagulants, anche noac non-vitamin k oral anticoagulants precedentemente denominati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con fanno; parte; degli; esami; fanno a meno del pettine; fanno parte della famiglia; fanno tollerare i difetti; Si fanno conoscere in anticipo ai partecipanti delle crociere; Fanno parte della famiglia; Lo è il consorzio di cui faciamo parte ; Si fanno conoscere in anticipo ai parte cipanti delle crociere; parte anteriore del palco in teatro; Ideò la sistemazione degli Uffizi; Copricapo degli ammiragli; La sigla degli uffici postali; Una sfuriata degli elementi; esami nare punto per punto; Gli esami per il Covid; Tiene in ansia l esami nato; Un enzima da esami del sangue sigla;