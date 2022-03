Un enorme serpente dalla pregiata pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un enorme serpente dalla pregiata pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PITONE

Significato/Curiosita : Un enorme serpente dalla pregiata pelle

Oriente. sono ricoperti da un folto pelo argentato in grado di renderli invisibili se minacciati. la loro pelliccia è molto pregiata e viene impiegata nella...

Commons contiene immagini o altri file su pitone (en) pitone, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) pitone, su theoi project.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con enorme; serpente; dalla; pregiata; pelle; enorme stato che va dall Europa all Asia; Si dice di bocca enorme ; Un enorme pesce piatto; enorme agglomerato urbano; Un grosso serpente non velenoso; Il serpente la tentò; serpente costrittore di notevoli dimensioni; Così è l uomo serpente ; A volte non si riesce a togliersela dalla testa; Tipo di monastero indipendente dalla diocesi; Città tedesca dalla famosa università; Pianta dalla quale si crea l infuso Karkadè; Un roditore dormiglione dalla pregiata pelliccia; Roditore che fornisce una pregiata pelliccia; pregiata qualità di caffe; Quale scienza studia la terracotta pregiata ; Sottili strisce di pelle ... per stringere; Il libro può averlo in pelle ; Propri della pelle umana; Togliere la pelle ; Cerca nelle Definizioni