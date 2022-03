Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è un tipo duro e che non molla facilmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOSTO

Significato/Curiosita : Cosi e un tipo duro e che non molla facilmente

Nella culatta otturatore e reso elastico da una molla antagonista, non aveva alcun sistema di blocco, il che determinava che, se l'arma con la cartuccia...

Vittorio tosto (cariati, 14 giugno 1974) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. cresciuto nella cariatese, squadra del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con cosi; tipo; duro; molla; facilmente; Chi non si fida... chiede di essere pagato cosi ; Chi ha un comportamento cosi ... lascia interdetti; Bellicosi bovini; Diminuzione del tasso di glucosi o nel sangue; Cellule che possono essere totipo tenti; Un tipo di scartamento ferroviario; tipo di poesia lirica greca; tipo ... di gemelli; La dote di chi tiene duro ; Cappelli: cultivar di grano duro autunnale; È duro per antonomasia; Un legno duro , leggero e resistentissimo; molla re; Il cane che non molla ; Movimenti di molla ; La virtù di chi non molla ; Lo è chi fa amicizia facilmente ; Si spalma facilmente ; Terreno facilmente coltivabile; Si lascia facilmente gabbare;