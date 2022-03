La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPOLETO

Significato/Curiosita : La citta umbra dominata dalla rocca di albornoz

I malatesta la tennero fino al 1462 eccetto nel periodo dal 1353 al 1376 quando, conquistata dal cardinale albornoz, la città fu sede di un vicariato...

(rivista). spoleto (spuléti in dialetto spoletino) è un comune italiano di 36 607 abitanti della provincia di perugia in umbria. spoleto è situata all'estremità...

