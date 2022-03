La città in cui morì Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui morì Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VALLADOLID

Significato/Curiosita : La citta in cui mori colombo

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo, in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo (genova...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valladolid (disambigua). valladolid ([baaðo'lið], ascolta[·info]) è una città della spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

