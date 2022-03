La campagna toscana lungo il mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La campagna toscana lungo il mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAREMMA

Significato/Curiosita : La campagna toscana lungo il mare

il clima della toscana presenta caratteristiche diverse da zona a zona, essendo influenzato sia dal mare che bagna la regione a ovest, sia dalla dorsale...

Media valle dell'ombrone (maremma grossetana), comprende la fascia costiera tra piombino e il cecina (maremma livornese, già maremma pisana) e si spinge nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con campagna; toscana; lungo; mare; Genere di poesia che idealizza la vita di campagna ; Un contenitore per l acqua durante le scampagna te; Edificio di campagna ... Monferrato in Piemonte; Colora di viola la campagna provenzale; Arrosto della cucina toscana ; Squadra di calcio della toscana ; Zuppa di pane toscana ; Località toscana nota per i suoi vini; Può diventare lungo un palmo; Un lungo fiume della Francia; L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina; lungo periodo della preistoria; Il mare con la foce del Volga; Il monastero della Normandia spesso circondato dalle mare e; C è quello di mare ; Relativi al mare che bagna anche Catania; Cerca nelle Definizioni