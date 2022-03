Si batterono alle Termopili accanto agli Spartani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si batterono alle Termopili accanto agli Spartani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEBANI

Significato/Curiosita : Si batterono alle termopili accanto agli spartani

Ovvio riferimento ai trecento guerrieri spartani di re leonida che si batterono valorosamente alle termopili nel 480 a.c. l'avanzata di alessandro trovò...

Cercò fin dal 519 a.c. l'appoggio di atene. alla fine del vi secolo a.c., i tebani ebbero il primo contatto con gli ateniesi, che aiutarono il piccolo villaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

