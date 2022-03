Asporta la parte usurata del parquet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asporta la parte usurata del parquet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAMATURA

Significato/Curiosita : Asporta la parte usurata del parquet

Numerico. ^ svasatura e lamatura, su aggiustatutto.it. url consultato l'11 marzo 2019 (archiviato il 3 luglio 2018). ^ la lamatura del parquet, su homify... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con asporta; parte; usurata; parquet; Macchine per sollevare e trasporta re acqua; Un letto usato dai militari, facile da trasporta re; Trasporta enormi quantità di denaro; Trasporta denaro per conto d una banca; I parte cipanti al congresso; Fanno parte degli esami; Fanno parte della famiglia; Lo è il consorzio di cui faciamo parte ; Legno per parquet ; Ottimo legno per parquet ; Legno da parquet ; Levigare il parquet ; Cerca nelle Definizioni