Uno spazio compreso tra due semipiani - Cruciverba

Del concetto di angolo in uno spazio a tre dimensioni. viene definito come la porzione di spazio compresa tra due semipiani (detti facce) aventi per origine...

Spigolo). la misura dell'angolo diedro coincide con la misura dell'angolo piano ottenuto sezionando l'angolo diedro con un piano perpendicolare allo...