Una sigla molto usata nel gergo assicurativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla molto usata nel gergo assicurativo.

Soluzione 3 lettere : RCA

Significato/Curiosita : Una sigla molto usata nel gergo assicurativo

La rca italiana è stata una casa discografica italiana. nata nel 1949 come sussidiaria indipendente della statunitense rca records, fu attiva fino al... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con sigla; molto; usata; gergo; assicurativo; sigla di una grande Potenza; sigla marittima di Rimini; sigla da investigatori; sigla a piè di lettera; Materiale organico molto viscoso e scuro; Ha una lama molto affilata; L animale col collo molto lungo e la lingua blu; molto conosciuto e apprezzato; Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole; La colla bianca liquida usata per la cartapesta; La malattia stagionale causata da un virus; Stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare; L affare nel gergo dei businessmen; Il marchio di fabbrica nel gergo pubblicitario; La refurtiva... nel gergo malavitoso; La delinquenza in gergo ; Importante gruppo assicurativo fondato a Trieste; Vecchio ente assicurativo ; Gruppo assicurativo che ha nel logo un leone alato; Un ramo assicurativo ; Cerca nelle Definizioni