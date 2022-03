Una media dello statistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una media dello statistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PONDERATA

Significato/Curiosita : Una media dello statistico

Accademiche. nonostante la media aritmetica sia spesso usata per fare riferimento alle tendenze, non fornisce un dato statistico robusto in quanto risente...

di una serie di dati. calcolo della media ponderata - sito che permette il calcolo della media ponderata e aritmetica con possibilità di grafici e statistiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

