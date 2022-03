Una delle aree in cui viene suddiviso l addome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle aree in cui viene suddiviso l addome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EPIGASTRIO

Significato/Curiosita : Una delle aree in cui viene suddiviso l addome

Il corpo, infatti, è generalmente suddiviso in tre regioni morfologiche distinte, denominate capo, torace e addome, alle quali sono associate appendici...

La regione epigastrica, o epigastrio è quella parte centrale della metà superiore dell'addome delimitata in alto dall'angolo costale ed in basso dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

