Una città petrolifera della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città petrolifera della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GELA

Significato/Curiosita : Una citta petrolifera della sicilia

Altri significati, vedi sicilia (disambigua). la sicilia (afi: /si'ilja/; sicilia in siciliano, sclia in galloitalico di sicilia, siçillja in arbëresh...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gela (disambigua). gela (afi: /'la/) (terranova di sicilia fino al 1927) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

