Studiosa di cose scritte - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : LETTERATA

Significato/Curiosita : Studiosa di cose scritte

Natura ("la natura delle cose" o "sulla natura") è un poema didascalico latino in esametri di genere epico-filosofico, scritto da tito lucrezio caro nel...

Camilla gonzaga (... – xvi secolo) è stata una nobildonna e letterata italiana. era figlia di giampietro gonzaga, conte di novellara e di caterina torelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Una studiosa di animali da allevamento; studiosa delle fonti letterarie; studiosa della morfologia della Terra; studiosa di insetti; cose straordinarie; Lo sono le cose divine; Il Besson che ha diretto cose nostre Malavita; Lo occupano tutte le cose ; Distanze fra le righe scritte o stampate; Non sono scritte in versi; Opere manoscritte ; Vocali scritte in turco;