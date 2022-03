Lo sport con i pivot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport con i pivot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BASKET

Significato/Curiosita : Lo sport con i pivot

Il termine "pivot" (in francese, 'perno') può riferirsi a: pivot – in algebra lineare ed informatica, concetto legato alle matrici pivot – un ruolo di...

La pallacanestro, conosciuta anche come basket (afi: ['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball), è uno sport di squadra in cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con sport; pivot; sport per forzuti; Costringe lo sport ivo a disertare le gare; Fa sport in apnea; Macchine per sollevare e trasport are acqua; Prima e terza di pivot ; Li centra il pivot ; Cerca nelle Definizioni