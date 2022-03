È sintetizzata nell espressione biblica occhio per occhio, dente per dente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sintetizzata nell espressione biblica occhio per occhio, dente per dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : LEGGE DEL TAGLIONE

Significato/Curiosita : E sintetizzata nell espressione biblica occhio per occhio, dente per dente

La legge del taglione (o pena del taglione), in latino lex talionis, è un principio di diritto che consiste nella possibilità riconosciuta a una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con sintetizzata; nell; espressione; biblica; occhio; occhio; dente; dente; Molecola nei muscoli sintetizzata dal fegato; Romanzo di John Steinbeck ambientato nell a Grande Depressione; nell a tasca e nell e maniche; Una doccia presente nell o stomaco dei Ruminanti; nell a punta e nel tacco; espressione di scherno; Un espressione dubbiosa; Un espressione di dubbio; Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; Grande inondazione biblica : __ Universale; Il regno della biblica sovrana che volle conoscere Salomone; Ci ricorda una biblica torre; Una religione biblica ; Quella di Orione è visibile a occhio nudo; Mitici giganti con un occhio solo; Ciechi da un occhio ; La parte della gamba dall inguine al ginocchio ; Quella di Orione è visibile a occhio nudo; Mitici giganti con un occhio solo; Ciechi da un occhio ; La parte della gamba dall inguine al ginocchio ; Tipo di monastero indipendente dalla diocesi; Lo è lo studente che non passa l anno scolastico; I nativi della città della torre pendente ; Il discendente di una dinastia; Tipo di monastero indipendente dalla diocesi; Lo è lo studente che non passa l anno scolastico; I nativi della città della torre pendente ; Il discendente di una dinastia; Cerca nelle Definizioni