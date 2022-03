È simile all agave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile all agave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALOE

Significato/Curiosita : E simile all agave

àgave l. è un genere di piante angiosperme monocotiledoni della famiglia delle asparagaceae. il nome del genere fu dato nel 1753 da linneo (dal greco a...

aloe vera (l.) burm.f. è una pianta succulenta della famiglia delle asphodelaceae, che predilige i climi caldi e secchi. è una pianta succulenta perenne...

