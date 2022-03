Regione della Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALENTO

Significato/Curiosita : Regione della puglia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi puglia (disambigua). la puglia (afi: /'pua/; apulia in latino, iapyghia, apa in greco...

Cercando altri significati, vedi salento (disambigua). coordinate: 40°21'00n 18°10'12e / 40.35°n 18.17°e40.35; 18.17 il salento (salentu in dialetto salentino;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

L antica regione con Mileto; Il complesso degli animali d una determinata regione ; La storica regione con capoluogo Danzica; regione di provenienza del cane volpino; Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra; Suddivisioni della cronologia geologica; Proprio della seta; Opposto della poesia; Nero di __, pregiato vino rosso della puglia ; Come la riviera in Romagna o in puglia ; Antichi abitatori, di origine forse greca, della puglia ; La Garganico è in puglia ;