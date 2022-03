Questo o quello in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questo o quello in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IS

Significato/Curiosita : Questo o quello in latino

I complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni...

is o ys – città mitologica della bretagna is-en-bassigny – comune dell'alta marna (francia) is-sur-tille – comune della côte-d'or (francia) indice di sazietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con questo; quello; latino; Mio lo è possessivo, questo lo è dimostrativo; Lasciare questo mondo; Dopo questo pomeriggio; A questo ... punto; quello di buono è ottimo; quello diretto è un imprenditore agricolo; In auto, quello di velocità è punito con la multa; Movimento oscillatorio come quello delle onde; Liceo in cui si studiano latino e greco; Pane simile allo sfilatino ; Nemo __ in patria, celebre detto latino ; Un augurio latino ;