Quelli del fondo stradale impediscono la circolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli del fondo stradale impediscono la circolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CEDIMENTI

Significato/Curiosita : Quelli del fondo stradale impediscono la circolazione

Tratta delle "irregolarità" e cioè delle malattie che impediscono l'ordinazione sacerdotale e la clausura. ii libro nono riporta sessanta consigli e responsi...

Affondate di soli 5 cm. l'automobile ha subito dei cedimenti differenziali, ossia non tutti i cedimenti sono della stessa entità. la macchina, dapprima orizzontale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con quelli; fondo; stradale; impediscono; circolazione; Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi; I versanti come quelli di Catanzaro e Catania; quelli d Economia e Finanze sono accorpati; Il Portogallo vinse quelli di calcio nel 2016; Sono cordiali in fondo alle email; Un arnese con il fondo bucherellato; In fondo ai calzoni; In fondo ai buchi; Intasamento stradale o delle tubature; Comune segnale stradale ; Chi lo ha evita di fermarsi al casello autostradale ; Un avvallamento stradale ; impediscono qualcosa; impediscono di vedere; impediscono di vedere le cose esattanmente come stanno; Interventi che impediscono i gol; Porre in circolazione ; Posti in circolazione ; La circolazione dagli organi verso il cuore; La circolazione del sangue ricco di ossigeno; Cerca nelle Definizioni