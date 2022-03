Qualità di chi possiede le attitudini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualità di chi possiede le attitudini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDONEITÀ

Significato/Curiosita : Qualita di chi possiede le attitudini

Altre definizioni con qualità; possiede; attitudini; Determinano una qualità ai sostantivi; Ottimi per qualità ; La qualità di ciò che è permesso dalla legge; qualità fisiche o morali; Ciò che si possiede ; possiede ben poco cervello; Che possiede charme e seduce; Così è detta una figurina che già si possiede ; Una prova per determinare le attitudini ; Esame utile per valutare le attitudini ; Prova per saggiare le proprie attitudini ; Dalle molteplici e varie capacità e attitudini ; Cerca nelle Definizioni