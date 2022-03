Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANASTE

Sette carte è detta canasta (si distinguono canaste naturali e canaste miste analogamente al gioco classico). le carte di una canasta completa sono riunite... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

