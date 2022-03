Ormai all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ormai all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OR

Significato/Curiosita : Ormai all inizio

Seria preoccupazione anche la situazione economica, con una federazione ormai troppo scissa tra nord e sud. il dinaro jugoslavo subì diverse svalutazioni...

or – codice vettore iata di arkefly or – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua oriya or – codice iso 3166-2:es della provincia di ourense (spagna) or... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con ormai; inizio; Superalo, ormai obsoleto; ormai raffermi; Uno strumento, ormai superalo, utile ai naviganti; L ha fatto chi è ormai a buon punto; Linizio di una preghiera; inizio dell età adulta in alcune tribù: rito di __; L inizio del ciclone; Tutto all inizio ; Cerca nelle Definizioni