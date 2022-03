Non ancora perfettamente asciutte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora perfettamente asciutte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UMIDE

Significato/Curiosita : Non ancora perfettamente asciutte

Colpisce ancora (disambigua). l'impero colpisce ancora (the empire strikes back), noto anche come guerre stellari: v episodio - l'impero colpisce ancora o star...

La convenzione di ramsar, ufficialmente convenzione sulle zone umide di importanza internazionale (in inglese: convention on wetlands of international... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con ancora; perfettamente; asciutte; Di appartamento non ancora noleggiato; Non ancora messo sul fuoco; Opere non ancora pubblicate; Rende l avolo ancora più antenato; perfettamente corretti; Non perfettamente sano di mente; Manovre perfettamente lineari; Coincidere perfettamente ; Quelle asciutte non allattavano; Cerca nelle Definizioni