L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina.



Soluzione 7 lettere : NAUTICO

Significato/Curiosita : L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina

Sono guidate da un comandante di compagnia (company commander) temporaneo, che insegna come marciare e che prepara i futuri guardacoste ad entrare nella...

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

