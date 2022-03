Incorporeo, trasparente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incorporeo, trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EVANESCENTE

Significato/Curiosita : Incorporeo, trasparente

Terrificante del lich) e dei wight della lava e del gelo. l'allip è un non morto incorporeo formato dai resti spettrali di un individuo spinto al suicidio dalla pazzia...

Un'onda evanescente è un particolare tipo di onda elettromagnetica piana non uniforme. essa è fondamentale nello studio di fenomeni quali la riflessione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con incorporeo; trasparente; Immateriale, incorporeo ; incorporeo , detto dal chimico; incorporeo , evanescente; Tessuto trasparente ; Un tessuto trasparente ; Come un vetro lavorato per non essere trasparente ; E fragile e trasparente ; Cerca nelle Definizioni