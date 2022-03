Dio greco del fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dio greco del fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EFESTO

Significato/Curiosita : Dio greco del fuoco

Della fertilità. dioniso - dio del vino, dell'energia vitale, dell'ebrezza, delle feste e dei banchetti. efesto - dio del fuoco, delle armi, della tecnologia...

Nella mitologia romana, vi era una figura divina simile ad efesto ed era il dio vulcano. efesto è probabilmente associato all'iscrizione in lineare b (lingua...

