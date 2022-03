Difficile da superare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficile da superare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARDUO

Significato/Curiosita : Difficile da superare

Di "muro del suono", cioè di una immaginaria barriera difficile o forse impossibile da superare, in grado di distruggere gli aerei e rendere impossibile...

In teoria della complessità, i problemi np-difficili o np-ardui (in inglese np-hard, da nondetermistic polynomial-time hard problem, "problema difficile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

