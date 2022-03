Un composto organico abbondante nel rosso d uovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un composto organico abbondante nel rosso d uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LECITINA

Significato/Curiosita : Un composto organico abbondante nel rosso d uovo

Scuro, ritenuto essere simile al catrame composto di materiale organico complesso formato da semplici composti del carbonio andati incontro a reazioni...

Contenuto di lecitina varia dal 10 al 20%. sono inoltre disponibili tavolette di lecitina. per motivi tecnologici le tavolette di lecitina contengono un'alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con composto; organico; abbondante; rosso; uovo; È composto da elettroni, protoni e neutroni; composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti; È composto di attori; Un opera come Il Tesoretto composto da Brunetto Latini; Materiale organico molto viscoso e scuro; Prefisso di tessuto organico ; Riduce l'organico dell'esercito; Aldeide per la conservazione di materiale organico ; Ha un abbondante pelo; Eccessivo, sovrabbondante ; Copioso, abbondante ; Dotati di abbondante peluria; Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia; Un grosso serpente non velenoso; L ha grosso l affannato; Il solo porto giordano sul Mar rosso ; Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa; Il nuovo utilizzo dei materiali; Il Philippe di Nuovo Cinema Paradiso; Il verso della gallina che ha fatto l uovo ; Cerca nelle Definizioni