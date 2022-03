Come i calcolatori non digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i calcolatori non digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANALOGICI

Significato/Curiosita : Come i calcolatori non digitali

Computer. un calcolatore (anche macchina calcolatrice), è una macchina da calcolo in grado di eseguire calcoli matematici. i calcolatori sono costruiti...

analogico si contrappone a digitale: si dicono grandezze analogiche quelle che possono assumere tutti i valori intermedi all'interno di un dato intervallo;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con come; calcolatori; digitali; come il petardo dopo che è finita la miccia; Pesce come lo sgombro; come le scarpe non annodate; Società giapponese di console come la Wii; Il cartoncino dei calcolatori d'una volta; Immagini digitali ; Mancano nelle macchine fotografiche digitali ; Trasmette anche sui canali digitali ; Documenti digitali che costituiscono un sito web; Cerca nelle Definizioni