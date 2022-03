Aumenta con le nascite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aumenta con le nascite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POPOLAZIONE

Significato/Curiosita : Aumenta con le nascite

55) più rilevante è stata fra l'aumento dell'indice di povertà relativa e il calo delle nascite dal 2008 al 2017. nascite e morti in italia dal 1862. elaborazione...

Biologia la popolazione è l'insieme degli individui della medesima specie che popolano lo stesso ecosistema; vedi popolazione biologica. la popolazione del nostro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con aumenta; nascite; Si installa nel pc per aumenta re la sicurezza; aumenta ta di temperatura; Quella di molti farmaci aumenta con la dose; Più in fretta si corre e più essa aumenta ; Colei che si occupa di parti e nascite ; Il reparto delle nascite ; Il registro pubblico per le nascite e le morti; Il complesso delle nascite ;