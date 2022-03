Un antico librone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antico librone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un antico librone

Fare un corso di recupero nella città aliena. il sergente, prima di arrivare in aula, viene bloccato da un altro alieno che gli vende 3 libroni (carissimi)...

tomo – ciascuna delle parti in cui si divide un'opera tomo – frazione del comune italiano di feltre, in veneto tomo – fiume del sudamerica, affluente...