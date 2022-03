Una pila portatile per quando manca la luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pila portatile per quando manca la luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TORCIA

Significato/Curiosita : Una pila portatile per quando manca la luce

Emettere luce quando attraversato da una corrente elettrica, per mezzo di un fenomeno noto come elettroluminescenza. quando al diodo viene imposta una tensione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torcia (disambigua). la torcia è uno strumento usato per illuminare, composta da funi ritorte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con pila; portatile; quando; manca; luce; Fregarsene... come pila to: __ le mani; Tecnica di depila zione a strappo; Le relazioni cliniche compila te dal medico; I compila tori d un dizionario; Arma lanciarazzi portatile ing; Il computer portatile sul cui schermo è possibile scrivere con una penna; Un PC portatile a schermo tattile; Grossa lampada portatile alimentata a pile; Ciò che serve quando si ha tutto; Vola quando fugge; Si cambia ai neonati quando è sporco; Così si mette tutto quando si fa disordine; manca all inesperto; La manca nza della vista un romanzo di Saramago; manca nza di gusto nel vestire; Non manca in anticamera; luce nel cielo prima dell alba; Animali come gechi, luce rtole e alligatori; Salta quando non c è più luce ; Emettono la luce nelle lampade a LED;