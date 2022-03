Una casa che stampa libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una casa che stampa libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EDITRICE

Significato/Curiosita : Una casa che stampa libri

La libertà di stampa è un diritto che ogni stato di diritto, assieme agli organi d'informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe...

The editor). il termine inglese con cui si indica un editore o una casa editrice è publisher. nel lavoro editoriale è coinvolta una catena di figure professionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con casa; stampa; libri; Si paga mensilmente al padrone di casa ; Un simbolo della casa : __ domestico; Vi passa Babbo Natale per entrare in casa ; casa di moda italiana; Editorialista... nella stampa USA ing; Il carattere da stampa usato per i titoli; La fine della stampa ; La stampa su entrambe le facce d un foglio; Un libri cino su cui prendere appunti; In un cartone mangiava libri di cibernetica; Un... po di equilibri o; libri ccino con calendario; Cerca nelle Definizioni