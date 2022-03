Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MASTINI

Significato/Curiosita : Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi

Militare, tanto che le legioni non lo adottarono mai. in effetti questi cani inglesi furono mandati a combattere nei circhi contro uomini e animali, come...

Vedi mastino (disambigua). disambiguazione – "mastini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mastini (disambigua). il termine mastino viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

