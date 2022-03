Lo sono sia gli uomini che le balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono sia gli uomini che le balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAMMIFERI

Significato/Curiosita : Lo sono sia gli uomini che le balene

Caccia alla balena è una caccia, mediante navi e barche, alle balene e in generale a tutti i cetacei di grandi dimensioni. la caccia alla balena ha origini...

Dei mammiferi anatomia dei mammiferi lista dei mammiferi presenti in italia lista dei mammiferi a rischio di estinzione mammiferi velenosi mammiferi scoperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

