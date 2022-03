Sono a coppie nei concorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono a coppie nei concorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Sono a coppie nei concorsi

Pattinaggio di figura, con il concorso di pattinaggio artistico femminile, a cui si aggiunse dal 1908 anche il concorso a coppie. la denominazione ufficiale...

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con sono; coppie; concorsi; sono A, B, 0 e AB: gruppi __; Tra i cani ci sono quelli napoletani o inglesi; Quelli d Economia e Finanze sono accorpati; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino; coppie ... di scarpe; Imbarcò coppie d animali; Sono a coppie in pendenza; Le coppie li serrano romanticamente ai ponti; La fine dei concorsi ; Devono essere superati in certi concorsi ippici; E un handicap per alcuni concorsi statali; Ostacolo da concorsi ippici; Cerca nelle Definizioni