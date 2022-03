Il serpente la tentò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il serpente la tentò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Del serpente, il bastone di mosè si trasformò in un serpente e poi di nuovo in bastone (esodo 4,2-4). numeri 21,6-9 fornisce un'origine al serpente arcaico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eva (disambigua). eva (in ebraico: ) è il nome che adamo, primo uomo secondo la genesi...