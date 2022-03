__ running = Corsa a piedi in ambienti naturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ running = Corsa a piedi in ambienti naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAIL

Significato/Curiosita : __ running = corsa a piedi in ambienti naturali

Il trail running è una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri, non importa se in montagna, deserto...

Il reato dei corsa ri... informatici; corsa ippica per scommettitori; Indica la volta scorsa ; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale; Zuppo dalla testa ai piedi ; Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra; Si può contrarre ai piedi in piscina; Copre i monaci fino ai piedi ; Bioccoli che si formano in ambienti polverosi; ambienti , camere; Gli ambienti in cui si muovono gli attori; Riscalda vasti ambienti ; Difficoltà motoria che fa assumere posizioni innaturali ; Lo sono i prodotti alimentari più naturali ... in breve; Quelle naturali comprendono fisica e botanica; Il Vecchio è l autore della naturali s Historia;