Risoluta, determinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risoluta, determinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECISA

Significato/Curiosita : Risoluta, determinata

Operazione sostegno risoluto (in inglese: resolute support mission) è il nome dell'operazione militare guidata dalla nato in afghanistan cominciata il...

pianoforte karin mensah - cori (en) risolutamente decisa, su discogs, zink media. (en) risolutamente decisa, su musicbrainz, metabrainz foundation.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con risoluta; determinata; risoluta , caparbia; Procedere risoluta mente; Un nome per indicare una persona indeterminata ; Cifra indeterminata ; Fare una determinata scelta; determinata contingenza; Cerca nelle Definizioni